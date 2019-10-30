Под Киевом мать выбросила младенца из окна. Девушка из 7 этажа решила выбросить собственного новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Горе-матерью оказалась 20-летняя девушка, которая на фоне состояния, которое было вызвано родами, выбросила ребенка из окна квартиры. Она также воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

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Тело ребенка было направлено на экспертизу для определения причин смерти.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом горе-мать выбросила ребенка в кусты