20-летняя роженица выбросила ребенка из окна [ Редактировать ]
Под Киевом мать выбросила младенца из окна. Девушка из 7 этажа решила выбросить собственного новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Горе-матерью оказалась 20-летняя девушка, которая на фоне состояния, которое было вызвано родами, выбросила ребенка из окна квартиры. Она также воспитывает несовершеннолетнюю дочь.
Тело ребенка было направлено на экспертизу для определения причин смерти.
Ранее сообщалось о том, что под Киевом горе-мать выбросила ребенка в кусты
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