Руководство порта "Южный": в Мининфраструктры приняли важное решение [ Редактировать ]
В Министерстве инфраструктуры Украины приняли важное кадровое решение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что был уволен исполняющий обязаности директора Государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Анатолий Яблунивский.
Отметим, Яблунивский уволен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины ("Истечение срока контракта").
Как сообщалось, Яблунивский возглавил МТП "Южный" 23 июня 2018 года, сменив на этой должности прежнего руководителя предприятия Виталия Жуковского.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин назначил пятерых глав ОГА. А также КСУ принял важное кадровое решение.
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