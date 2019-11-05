В Министерстве инфраструктуры Украины приняли важное кадровое решение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что был уволен исполняющий обязаности директора Государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" Анатолий Яблунивский.

Читайте также Энергетика и тарифы: избран новый глава комиссии в Украине

Отметим, Яблунивский уволен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины ("Истечение срока контракта").

Как сообщалось, Яблунивский возглавил МТП "Южный" 23 июня 2018 года, сменив на этой должности прежнего руководителя предприятия Виталия Жуковского.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин назначил пятерых глав ОГА. А также КСУ принял важное кадровое решение.