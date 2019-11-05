Стан і проблеми вітчизняної свободи слова: голова Національної спілки журналістів України виступить з трибуни Верховної Ради [ Редактировать ]
Безпека журналістів. Про стан і проблеми вітчизняної свободи слова з трибуни Верховної Ради говоритимуть представники ЗМІ. У парламентських слуханнях, які відбудуться завтра у Верховній Раді, також візьмуть участь народні депутати та представники силових структур. Окрім безпеки репортерів, учасники планують обговорити державну інформаційну політику та ефективність її втілення.
"За 10 місяців 2019 року нами зафіксовано 60 інцидентів фізичної агресії до працівників медіа ми вважаємо, що це обурливо високий показник. Ми привертаємо увагу до того, що сьогодні в Україні на неприпустимо високому рівні агресія до журналістів, вона відбувається на фоні системної безкарності і відповідно, вона потребує реакції насамперед влади і правоохоронців", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України
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