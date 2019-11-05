70-летний голливудский актер в третий раз станет отцом [ Редактировать ]
Ричард Гир / Фото:"Первое радио"
Голливудский актер Ричард Гир снова станет отцом. Стоит отметить, что актеру 70 лет. Об этом сообщает Hola.
Известно, что 36-летняя жена 70-летней звезды ждет рождения второго ребенка.
Супруги официально не подтверждали новость. Однако отмечается, что Алехандра Сильва сейчас находится на третьем месяце беременности и ожидается, что малыш должен родиться уже весной следующего года.
Раньше сообщалось о том, что Киркоров показал фото с детьми. А также в Одессе дети подорвали грузовик.
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