Киркоров показал фото с детьми [ Редактировать ]
Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото. На опубликованном кадре артист стоит со своими маленькими детьми.
"Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник!", - написал Киркоров.
Поклонники уже с первой минуты начали писать лестные комментарии Филиппу: "Какой хороший отец", "Тренировки пошли вам на пользу", "Какой же вы замечательный папа".
Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову жестко раскритиковали.
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