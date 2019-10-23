Популярный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками новым фото. На опубликованном кадре артист стоит со своими маленькими детьми.

"Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник!", - написал Киркоров.

Поклонники уже с первой минуты начали писать лестные комментарии Филиппу: "Какой хороший отец", "Тренировки пошли вам на пользу", "Какой же вы замечательный папа".

Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову жестко раскритиковали.