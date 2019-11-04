В воскресенье, 3 ноября, в Одессе на улице Церковной случилось происшествие. Так, подростки, играя петардами, подожгли грузовик. Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Одесской области.

По словам правоохранителей, во время патрулирования они получили сообщение о пожаре. На месте обнаружился задымленный автомобиль ГАЗ-53. Очевидцы рассказали, что дети играли, бросая петарды, после чего из машины пошел дым.

На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание. Также на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что никто не пострадал.

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