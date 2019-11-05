На 93 году ушел из жизни член Международного зала боксерской славы Дон Фрейзер. Об этом сообщает vringe.com.

Он выступал за армейскую команду США, писал о боксе, был промоутером, матчмейкером, менеджером и корнерменом.



Фрейзер занимал должность директора по связям с общественностью на аренах Hollywood Legion Stadium (1956-1959), Olympic Auditorium (1959-1967) и The Forum (1967-1981), где в том числе отвечал и за организацию боксёрских событий.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии зверски убили парикмахера Роналду.