Умерла легенда бокса Дон Фрейзер [ Редактировать ]
На 93 году ушел из жизни член Международного зала боксерской славы Дон Фрейзер. Об этом сообщает vringe.com.
Он выступал за армейскую команду США, писал о боксе, был промоутером, матчмейкером, менеджером и корнерменом.
Фрейзер занимал должность директора по связям с общественностью на аренах Hollywood Legion Stadium (1956-1959), Olympic Auditorium (1959-1967) и The Forum (1967-1981), где в том числе отвечал и за организацию боксёрских событий.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии зверски убили парикмахера Роналду.
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