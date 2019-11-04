В Швейцарии нашли труп бывшего парикмахера футболиста Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру. Об этом сообщает газета Observador.

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Известно, что труп нашли сотрудники гостиницы. Они увидели на кровати мужчину с ножевыми ранениями, повсюду были следы крови.

Отмечается, что в номере присутствовал сильный запах алкоголя. В Цюрихе задержали 39-летнего гражданина Бразилии, которого подозревают в совершении преступления. О мотивах не известно.

Ранее сообщалось, что студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом.