В Швейцарии зверски убили парикмахера Роналду [ Редактировать ]
В Швейцарии нашли труп бывшего парикмахера футболиста Криштиану Роналду Рикардо Маркеса Феррейру. Об этом сообщает газета Observador.
Известно, что труп нашли сотрудники гостиницы. Они увидели на кровати мужчину с ножевыми ранениями, повсюду были следы крови.
Отмечается, что в номере присутствовал сильный запах алкоголя. В Цюрихе задержали 39-летнего гражданина Бразилии, которого подозревают в совершении преступления. О мотивах не известно.
Ранее сообщалось, что студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом.
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