На 81-м году ушла из жизни знаменитая французская актриса и певица Мари Лафоре, передает "Униан".

Она была исполнительницей хитов "Манчестер и Ливерпуль" (Manchester et Liverpool), "Иван, Борис и я" (Ivan, Boris et Moi), "Моя любовь, мой друг" (Mon amour, mon ami), "Вернись, вернись" (Viens, viens).

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Мари Лафоре умерла в городе Женолье в Швейцариии. Там артистка жила после того, как окончательно покинула сцену.

За свою карьеру Лафоре записала 42 альбома, куда вошли в том числе и авторские песни Мари.

Ранее сообщалось, что умер голливудский актер Брайан Тарантина.