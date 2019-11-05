В среду, 6 ноября, погода в Украине будет снова радовать. "Апрельское" тепло останется в стране. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Этот день будет теплым и солнечным. В среду дожди вероятны на западе и на севере Украины, на остальной территории будет сухо.

Читайте также Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019

Температура воздуха в большинстве областей будет до + 20 градусов, на юге до +22 градуса. В западных областях ожидается до + 16 градусов.

В Киеве возможны дожди. Температура в столице до + 18 градусов.

Ранее мы писали о том, что погода в Киеве установила температурный рекорд.