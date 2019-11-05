Инкассаторы попали в жуткое ДТП под Львовом [ Редактировать ]
Под Львовом на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с инкассаторами. Об этом сообщает Zaxid.Net
ДТП произошло около 9:20 утра. Микроавтобус перевернулся во время аварии.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.
Ранее сообщалось, что при взрыве в здании погибли спасатели.
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