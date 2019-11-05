Под Киевом трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Вечером в понедельник, 4 ноября, в Киевской области в селе Шкаровка вспыхнул жилой дом. В результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Выяснилось, что загорелась кровля жилого дома и жилая комната на площади 48 кв.м. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1967 года рождения без признаков жизни.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что при взрыве в здании погибли спасатели.
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