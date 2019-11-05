Во вторник, 5 ноября, появились новые детали убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе. Дело переквалифицировали с умышленного на убийство по неосторожности. Это объяснили тем, что пуля срикошетила. Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга по результатам досудебного расследования.

Инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась между двумя домами. Пуля пролетела 52 м, попала в камень, срикошетила, пролетела 33 м и попала в голову мальчика.

По его словам, правоохранителю сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.

Остальным четырем участников события также объявлены окончательные подозрение. В частности, речь идет о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенной группой лиц с применением огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Примечательно, что мальчика доставили в больницу около 16:00, но пулю врачи обнаружили только в 23:30.

Труба добавил, что оружие, которым был совершен выстрел, не нашли, и заверил, что это никак не повлияло на ход расследования.

Напомним, под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.

Раньше сообщалось о том, что Аваков сделал заявление об отставке. А также под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.