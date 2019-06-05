Убийство 5-летнего мальчика: Аваков сделал заявление об отставке [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, но отмечает, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
После заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли он писать заявление об отставке, министр сказал: "Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо".
Также Аваков сказал, что не видит смысла в отставке главы Национальной полиции Сергея Князева. "Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен идти в отставку. Он хорошо работает, и он делает все, что от него зависит", - подчеркнул глава МВД.
Ранее мы писали о том, что под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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