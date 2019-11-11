Кабинет министров Украины подготовил проект Государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично презентовал документ 5 ноября.

Podrobnosti.ua разобрались с тем, на что выделят больше всего средств и что останется без внимания правительства в 2020 году.

И теперь мы готовы рассказать об этом вам:

Мы будем больше зарабатывать внутри страны - за счет реформ, приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков. Закладываем средства на развитие, в частности, на дороги, инвестиционные проекты. На оборону и безопасность в 2020 году предусмотрели 5,45% от ВВП. Увеличивать эффективность начали с себя - сокращаем расходы на чиновничий аппарат на 10%, - отметил премьер-министр.

На что заложены средства в бюджете-2020?

1. Бюджет Министерства обороны

Отметим, бюджет Министерства обороны в 2020 году станет рекордным и составит 245,8 млрд гривен.

Главная цель оборонного ведомства - это развитие Вооруженных Сил Украины, поэтому процент бюджета существенно вырос и должен стать крупнейшим бюджетом со времен независимости Украины, - отметил министр обороны.

2. Медицина

Так, на экстренную медицинскую помощь предусмотрено 1,9 млрд гривен (из них 900 млн гривен на кареты скорой + 1 млрд на открытие отделений экстренной помощи).

Программа "Доступные лекарства" в 2020 году предусматривает 3,3 млрд гривен.

На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд гривен.

На лечение за рубежом (речь идет о трансплантации) заложено 1,09 млрд гривен.

3. Социальное обеспечение

На субсидии выделили 47,6 млрд гривен.

На предоставление правовой помощи гражданам - 822 млн гривен.

Соцадаптация ветеранов АТО/ООС - 246 млн гривен.

4. Образование

Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд гривен на программу "Способная школа для лучших результатов".

На программу "Новая украинская школа" - 1,4 млрд гривен.

На развитие учебно-практических центров профтехобразования - 259 млн гривен.

Ежегодная денежная поддержка для молодых учителей (стаж до 10 лет), чтобы повысить престижность, поддержать и стимулировать молодежь преподавать, в частности в сельских школах - 21 тысяча гривен.

Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию, и со временем у нас возникнет проблема, обучать банально некому. Поэтому мы, как государство, сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны, мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно, - акцентировал Гончарук.

5. Креативные индустрии и культура

На креативные индустрии и развитие культуры правительство заложило 15,1 млрд гривен.

Программа мобильности молодежи - 500 млн гривен.

Раскрытие туристического потенциала - 240 млн гривен.

В общем…

На государственный фонд регионального развития Кабмином предусмотрено 7,4 млрд гривен.

На социально-экономическое развитие регионов - 2 млрд гривен.

1,8 млрд гривен в национальные инвестпроекты.

Интересно, что 22,6 млрд гривен правительство планирует привлечь дополнительно от международных партнеров для нацинвестпроектов;

На инфраструктуру - 73,7 млрд гривен.

Сформировать бюджет развития в нынешних условиях - задача не из простых. Тем более, этот и следующий год - пиковые с точки зрения погашения и обслуживания наших внешних обязательств. Для обеспечения надлежащего уровня социальной поддержки и социальной защиты вся наша работа направлена на повышение социальных стандартов и благосостояния каждой украинской семьи, - подчеркнул глава Кабмина.

Budzet 2020 from Piter234903 from

Какие направления были проигнорированы Кабинетом министров Украины?

В этом году главную смету страны формировали в ограниченности финансовых ресурсов, что не позволило охватить все приоритетные направления одновременно. Поскольку наша философия основана на принципах адресности и помощи тем, кто действительно нуждается - мы были вынуждены сделать выбор. Наш выбор, приоритет Минсоцполитики на 2020 год - дети, - сказала глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, в июле 2019 года Кабмин прогнозирует снижение безработицы в следующие три года с 8,1% в 2020 году до 7,9% в 2022 году. Такая информация содержится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы, который утвердило правительство.

А это значит….

Кабмин не предусмотрел средства на поддержку волонтеров, участников Революции достоинства и безработных.

Также без внимания правительства осталось бесплатное медицинское страхование.

Читайте о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.