Украинцев ждут надбавки к пенсиям. В частности, они предусмотрены для ветеранов, участников боевых действий, людей с инвалидностью и "детям войны".

Рассчитывать на новые выплаты кроме того имеют все шансы неработающие люди пенсионного возраста, у каковых на содержании пребывают не достигшие совершеннолетия дети или с инвалидностью.

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Помимо этого, доплаты заполучат инвалиды 1-ой категории а также одинокие люди с инвалидностью 2-ой а также третей групп в случае достижения соответствующего возраста.

В Кабмине заявляют, что же увеличение социальных выплат будет трех этапное. Подразумевается, что же в 2020 г. наименьшая пенсия возрастет в 8%.

Ранее мы писали о том, какие документы нужны для оформления пенсии.