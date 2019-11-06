Зарплаты в Украине будут расти на 2 тысячи в год - Милованов [ Редактировать ]
Средние зарплаты в Украине будут расти примерно на 2000 гривен ежегодно в ближайшие три года. Об этом сообщил глава Министерства экономики Тимофей Милованов в Facebook.
Так, рассчитывают, что средняя зарплата в 2020 году вырастет до 12497 гривен, что на 1810 гривен больше, чем в сентябре 2019 года.
В 2021 году средняя зарплата вырастет еще на 1690 гривен и составит 14187 гривен.
В 2022 году средняя зарплата составит 16047 гривен, что на 1860 гривен больше, чем годом ранее.
Милованов отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 гривен.
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