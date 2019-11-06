Когда полнолуние в ноябре 2019 года: дата и время [ Редактировать ]
Полнолуние - это период, когда Луну четко видно и полностью освещается ее форма. Это можно увидеть тогда, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а месячное полушарие полностью освещается лучами солнца.
Так, в лунном календаре полнолуние припадает а 14-й, или 15-й день месяца. В ноябре полнолуние можно будет наблюдать ночью 12 ноября. Полнолуние можно будет увидеть до захода Луны в 7:16 13 ноября.
Как влияет полнолуние на самочувствие человека
Эти дни обозначаются сверхсильной энергетикой. Тогда люди могут иметь плохое самочувствие и тревожность.
Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.
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