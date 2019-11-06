Полнолуние - это период, когда Луну четко видно и полностью освещается ее форма. Это можно увидеть тогда, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а месячное полушарие полностью освещается лучами солнца.

Так, в лунном календаре полнолуние припадает а 14-й, или 15-й день месяца. В ноябре полнолуние можно будет наблюдать ночью 12 ноября. Полнолуние можно будет увидеть до захода Луны в 7:16 13 ноября.

Как влияет полнолуние на самочувствие человека

Эти дни обозначаются сверхсильной энергетикой. Тогда люди могут иметь плохое самочувствие и тревожность.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.