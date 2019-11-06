В Киеве запретят въезд грузовикам: что нужно знать [ Редактировать ]
В Киеве с 7 ноября ограничат въезд грузовым автомобилям с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Речь идет о том, что в часы пик - вечер и утро, - мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сообщил начальник Управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля.
С 20:00 до 07:00 они смогут двигаться по таким дорогам:
- просп. Бажана
- Южный мост
- Столичное шоссе;
- ул. Академика Заболотного;
- Одесская площадь;
- Большая Кольцевая дорога;
- просп. Академика Палладина;
- ул. Городская;
- Гостомельское шоссе;
- Новая дорога;
- просп. Минский;
- площадь Тараса Шевченко;
- ул. Полярная;
- ул. Богатырская;
- площадь Тульская;
- просп. Степана Бандеры;
- просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)
- площадь Керченская;
- ул. Братиславская;
- просп. Броварский.
Ранее сообщалось о том, что в грузовике нашли 12 мигрантов.
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