В Киеве с 7 ноября ограничат въезд грузовым автомобилям с разрешенной массой более 4,5 тонны в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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"Речь идет о том, что в часы пик - вечер и утро, - мы будем ограничивать въезд: фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - сообщил начальник Управления патрульной полиции в Киеве Юрий Зозуля.

С 20:00 до 07:00 они смогут двигаться по таким дорогам:

просп. Бажана

Южный мост

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Одесская площадь;

Большая Кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Городская;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченская;

ул. Братиславская;

просп. Броварский.

Ранее сообщалось о том, что в грузовике нашли 12 мигрантов.