Гепатит А в школе: количество заразившихся возросло [ Редактировать ]
В Чернигов заболело гепатитом А уже 26 человек, среди которых 23 ребенка и трое взрослых. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
"По состоянию на 7:00 в учреждениях здравоохранения города Чернигова на стационарном лечении с диагнозом "вирусный гепатит А" находятся 26 человек (23 детей и трое взрослых). Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, недавно в Киеве школьник заболел дифтерией, а на Закарапатье зафиксировали несколько случаев болезни.
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