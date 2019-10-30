В грузовике нашли 12 мигрантов [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, на автостоянке в грузовике нашли 12 мигрантов, передает "Корреспондент".
Известно, что полицию вызвал водитель грузовика, который заподозрил присутствие людей в своем авто. Полицейские вытащили из грузовика 12 взрослых мужчин. Их перевели в отделение по делам иностранцев.
"Вчера вечером нам позвонил водитель грузовика, который заподозрил, что в его рефрижераторе находятся люди. Как следствие, мы обнаружили 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом.
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