Во вторник, 29 октября, на автостоянке в грузовике нашли 12 мигрантов, передает "Корреспондент".

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Известно, что полицию вызвал водитель грузовика, который заподозрил присутствие людей в своем авто. Полицейские вытащили из грузовика 12 взрослых мужчин. Их перевели в отделение по делам иностранцев.

"Вчера вечером нам позвонил водитель грузовика, который заподозрил, что в его рефрижераторе находятся люди. Как следствие, мы обнаружили 12 взрослых мужчин из Сирии и Судана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом.