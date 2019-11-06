В среду, 6 ноября, в Одессе произошло ДТП с пострадавшими. Так, авария случилась между 5 и 6 станциями Большого Фонтана. Об этом сообщает Думская.

Как сообщили в патрульной полиции, примерно в 8:28 двигавшийся в сторону 6-й станции Lexus сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летнюю женщину.

Она получила телесные повреждения и была госпитализирована до приезда полиции. На место происшествия вызвали следователя.

Ранее сообщалось, что под Львовом произошло смертельное ДТП, а также пьяный водитель "влетел" лоб в лоб в такси и скрылся.