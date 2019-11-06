Игра в футбол обернулась для студента трагедией [ Редактировать ]
В Одессе произошел трагический инцидент. Стоя на воротах, парень решил размяться и повис на них. Однако конструкция не выдержала и упала на него. Предварительно, ворота были плохо закреплены, сообщает "Корреспондент".
Известно, что парень получил серьезную травму позвоночника. В результате происшествия парень погиб на месте.
Погиб студент из Туркменистана, который учился на втором курсе Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.
Ранее сообщалось, что в общежитии студент устроил кровавую расправу.
по теме
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
На 48-м году ушел из жизни знаменитый российский актер кино и театра Виталий Жигалин
Умерла легендарная французская актриса
На 81-м году ушла из жизни знаменитая французская актриса и певица Мари Лафоре
В Киеве нашли труп с SIM-картой на лице (фото)
В понедельник, 4 ноября, в Киеве по адресу улица Трускавецкая, 2/1 нашли мертвого мужчину
В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину
ВМЗ Про зникнення дитини повідомила мати у суботу ввечері. На пошуки спрямували весь особовий склад поліції
Зниклу дівчинку з Одеси знайшли мертвою
Трагічно завершилися пошуки 14-річної дівчинки в Одесі. Після прогулянки з друзями вона не повернулася додому, а сьогодні вранці її знайшли мертвою