В Одессе произошел трагический инцидент. Стоя на воротах, парень решил размяться и повис на них. Однако конструкция не выдержала и упала на него. Предварительно, ворота были плохо закреплены, сообщает "Корреспондент".

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Известно, что парень получил серьезную травму позвоночника. В результате происшествия парень погиб на месте.

Погиб студент из Туркменистана, который учился на втором курсе Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского.

Ранее сообщалось, что в общежитии студент устроил кровавую расправу.