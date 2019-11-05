Во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео видно, как в яму, образовавшуюся в результате прорыва трубы, упал автомобиль. Также видно, что на месте работает спецтехника.

Читайте также На Борщаговке кипятком затопило детскую площадку: авто провалилось под землю

На данный момент на этих участках дороги образовались пробки, а также на близлежащих дорогах.

Ранее сообщалось, что в центре Днепра обнаружили труп мужчины, а также что в Киеве произошла жуткая авария с велосипедистом.