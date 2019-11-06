КПП "Каланчак" закривають на тиждень [ Редактировать ]
Контрольно-пропускний пункт "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу.
Його через потребу ремонту - закривають на тиждень до 15 листопада. У штатному режимі працюватимуть "Чаплинка" та "Чонгар".
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