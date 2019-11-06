Какие продукты могут привести к инсульту [ Редактировать ]
Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения. Однако, медики сообщают, риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона маргарин, кексы, бисквиты и чипсы, то есть продукты, содержащие трансжиры.
Доказано, что повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления насыщенных жиров и трансизомеров жирных кислот (трансжиров).
Трансжиры содержатся в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое. Также следует ограничить употребление жирных сортов мяса и птицы, колбасных изделий и копчёностей.
Снижению уровня холестерина и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний способствует, по словам специалиста, средиземноморский тип питания с большим содержанием ненасыщенных жирных кислот, омега-3 жирных кислот, овощей и фруктов.
Ранее сообщалось, кому нельзя есть миндаль, а также какие овощи продлевают жизнь.
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