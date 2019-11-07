В четверг, 7 ноября, в Украине вступил в силу закон о судебной реформе. Об этом стало известно, исходя из публикации закона в "Голосе Украины". А как известно, закон вступает в силу после публикации его в парламентском издании.

Напомни, 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал данный документ.

Что это значит?

С 7 ноября прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей. Количество членов ВККС также сократится с 16 до 12 человек.

Закон предусматривает также сокращение состава Верховного суда и уменьшение базового оклада.

Предусматривает создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Коллегиальный орган при Высшем совете правосудия;

Важно отметить, что 7 ноября вступают в силу почти все нормы закона. А с начала 2020 года - отмена норм о вознаграждении за успешно пройденное квалификационное оценивание.

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Высший совет правосудия в течение 90 дней должен сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добросовестности и этики.

Комиссия по вопросам добросовестности и этики в течение 30 дней со дня образования должна проверить членов Высшего совета правосудия на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи.

Раньше сообщалось о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции. А также Рада одобрила законопроект о судебной реформе.