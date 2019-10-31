В четверг, 31 октября, в Украине вступил в силу закон "О материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц". Соответствующая публикация была сделана в "Голосе Украины".

О чем данный законопроект?

Документ определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военных, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава.

Действие закона распространяется на военных при исполнении ими обязанностей военной службы.

Раньше сообщалось о том, что законопроект о лишении депутатов выплат из-за прогулов вступил в силу. А также Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон.