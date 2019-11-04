Зеленский подписал закон о судебной реформе [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект своего авторства №1008 - о судебной реформе. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законом регулируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования ВККС, по которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса.
Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.
В документе прописано сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).
Стоит также отметить, в законе предусмотрено создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).
Ранее сообщалось, что Зеленский представил губернатора Тернопольской области.
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Соответствующий документ был обнародован на сайте главы государства