Взрыв Mercedes под Киевом: в сети появилось видео трагедии [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Святошинском районе Киева возле поворота на село Чайки произошел взрыв в автомобиле Mercedes. В результате случившегося погиб мужчина, еще двое попали в больницу. В сети появилось видео момента инцидента, передает "Информатор".
Полиция ввела в Киеве и области план "Сирена". Правоохранители разыскивают черный мотоцикл BMW с багажным отделением сзади.
Известно, что погибший мужчина был охранником бизнесмена Игоря Сало. Сам предприниматель также пострадал и был госпитализирован в больницу. Предполагается, что покушались именно на его жизнь. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что при взрыве в здании погибли спасатели.
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