Под Киевом случился взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, на Житомирской трассе под Киевом случилось ЧП. Так, выяснилось, что неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mercedes, что привело к взрыву. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Под Киевом на Житомирской трассе, на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу "мерседеса" взрывное устройство и скрылся. Взрывом задело 5 автомобилей, которые стояли перед светофором рядом с маршруткой", – сказано в сообщении.
В Нацполиции сообщили, что в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. В столице введена специальная полицейская операция.
Ранее сообщалось, что под Киевом трагически погиб мужчина, а также при взрыве в здании погибли спасатели.
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