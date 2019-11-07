Под Житомиром ребенок погиб во время пожара [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в поселке Романов Житомирской области произошел пожар. Известно, что в жилом доме погиб ребенок, еще одного ребенка и две женщины спасли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.
"Пожар возник на веранде и распространился на крышу дома. Распространению огня способствовало позднее время обнаружения возгорания. Еще до прибытия специалистов ГСЧС местные жители вынесли из дома двух женщин, которые находились без сознания", - говорится в сообщении.
По словам селян, в доме находились еще двое детей одной из указанных женщин, 2015 и 2016 г.р.
"Звено газодымозащитной службы в составе трех человек обнаружило их в дальней комнате и вынесло на свежий воздух. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мальчика, реанимированную девочку с кислородной маской на лице доставили в районную больницу", - говорится в сообщении.
Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.
Ранее сообщалось, что в Одессе дети подорвали грузовик, а также под Киевом вспыхнула ферма.
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