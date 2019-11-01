Под Днепром на ходу загорелся грузовик (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, под Днепром в селе Знаменовка случилось происшествие: на ходу загорелся грузовик МАЗ. На борьбу с огнем направили четверых спасателей пожарной команды Пещанского сельского совета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Известно, что пожар начался в моторном отсеке авто, однако что именно стало причиной возгорания - пока неизвестно. Водитель грузовика не пострадал.
Огонь уничтожил моторный отсек и сильно повредил кабину авто. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.
На место вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять, что стало причиной возгорания автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул, а также в столице загорелась больница.
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