Шопінг на основі ДНК. Таку послугу пропонують в одному з торгових центрів Лондона.

Спеціальний пристрій сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет. Ним покупець сканує товар у супермаркеті. Програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати, залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени. Вартість такої діагностики, разом із мобільним додатком-- близько 150 доларів.