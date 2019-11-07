Шопінг на основі ДНК: у Лондоні пропронуюь незвичайну послугу [ Редактировать ]
Шопінг на основі ДНК. Таку послугу пропонують в одному з торгових центрів Лондона.
Спеціальний пристрій сканує генетичний код клієнта, якому потім видають спеціальний браслет. Ним покупець сканує товар у супермаркеті. Програма дає рекомендацію, чи варто цей продукт вживати, залежно від схильності людини до певних хвороб, реакції на сіль, цукор чи алергени. Вартість такої діагностики, разом із мобільним додатком-- близько 150 доларів.
по теме
У лондонському театрі обвалилася стеля: постраждали люди
Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувала понад тисяча людей
У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі
Тривалий час малюнок був прикритий риштуванням через ремонт споруди - тепер він під спеціальним захисним склом
Жителі Британії вимагають провести референдум щодо "Брекзиту"
Лондон вирішив побути в Євросоюзі ще три місяці - чи погодиться Брюссель?
У Запоріжжі запустили пілотний проект транспорту з аудіогідом
Екскурсія в громадському транспорті. У Запоріжжі запустили пілотний проект -пасажирів у салоні не лише сповіщають про зупинки, а й розповідають їм про найцікавіші пам’ятки
Британський режисер та німецький студент відтворили "смугу смерті"
У роки холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької демократичної республіки, 138 людей під час втечі загинули