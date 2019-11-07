Хвилю обговорення викликали останні кадрові перестановки на Харківщині. Нагадаю, напередодні президент представив нового голову обласної адміністрації - Олексія Кучера. Він змінив на цій посаді Юлію Світличну, яка очолювала регіон останні три роки. В якому стані передає область - аналізувала Світлана Шекера.

На Харківщині три роки поспіль влада найкраще в Україні виконувала свої обіцянки. Це дані аналітичного порталу "Слово і діло". Цьогорічний показник: 92 відсотки, 8 процентів обіцяного - ще в процесі виконання. Найвагоміше досягнення - автомагістралі. За три останні роки Харків з'єднали сучасними дорогами з Донецькою, Дніпропетровською, Луганською та Сумською областями. У Лозовій об'їзний шлях побудували з нуля.

"Была земля, пахали, да и все. Сделали новую дорогу совершенно. Тысяча 600 метров. Не было здесь вообще ничего. Снимали полностью грунт", - говорить Анатолій Гончаров, куратор робіт ДП "Дороги Харківщини".

У райцентрах відкрили 5 нових спорткомплексів і 43 стадіони. І вперше за роки незалежності на Харківщині побудували зовсім нову школу. В ній можуть навчатися діти з особливими потребами - тут передбачили і пандус, і спеціальний ліфт. Відкрили майже 70 сучасних дитсадків.

"Дуже велика потреба. Будівництво ведеться у центрі мікрорайону "Надія" селище Пісочин, тут дуже багато малечі, і крім того, прилеглі території приватного сектору теж розраховують на те, що діти можуть піти у школу, не потрібно кудись їхати", - говорить Олександр Подшиваленко, заступник Пісочинського селищного голови.

У регіоні завершили й "культурний" довгобуд. Оновили філармонію, яка 13 років чекала на ремонт. Тепер харків'янам доступна унікальна акустика нових зал.

За три роки в регіоні встигли відремонтувати всі обласні лікарні та більшість районних. Почали зводити надсучасний онкоцентр на більш як півтисячі ліжкомісць. Він прийматиме пацієнтів із 5 сусідніх регіонів.

"Это помещение состоящее из трех частей - секций, центральная часть, которая является ядром всего комплекса. То есть это лифты, приемное отделение, ресепшин, на четвертом этаже у нас оперблок, реанимация", - говорить Сергій Жуков, директор Департаменту капітального будівництва ХОДА.

Торік в області було створено майже 7 тисяч нових робочих місць, більше ніж половина з них у промисловості. Згідно з даними урядового моніторингу, макроекономічні показники в Харківській області найвищі в Україні. Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, її двічі обирали на цю посаду. За три роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та 200 послів. Після тривалих переговорів до Харківщини повернулися авіаперевізники. Запустили майже 20 прямих рейсів в інші країни. Сьогодні ще одна авіакомпанія заявила про відкриття в січні прямого рейсу до Будапешта.