Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів завважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі на під'їзді до столиці.

Докладніше - Магда Кривов'яз.

Від самого ранку на Житомирській трасі - черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці.

"Почему стоим, - не знаю".

Із 7 до 10 ранку та з 17 до 20 вечора - ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку, та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними. І скаржаться - це ускладнило їм роботу.

"Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз з усіх сторін вони ринуть у Київ. Що з того вийде? У мене розрахований час, у мене забрали годину часу, що я тепер маю зробити, як доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю", - говорить Тарас Хомі, водій вантажівки.

"Доволі таке неприємне обмеження, тому що є строки, потрібно бути на об'єкті в певні години і тепер з'являться проблеми", - говорить Руслан Завіруха, водій вантажівки.

А ось водії легковиків таку ініціативу підтримують.

"Отличная затея! Наконец то услышали - по окружной ехать. Ездить невозможно - каждый день, даже в обед пробки. Фуры нарушают, аварий миллион", - говорить Єгор Кузнєцов, водій легковика.

"Я думаю, що класно бо ці фури заважають - через них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не пускав", - говорить Олександр Левченко, водій легковика.

У КМДА пояснили - поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, що таке нововпровадження покращить ситуацію із заторами в столиці.

"Київ, на жаль, є транзитним містом без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. Весь транзит з Європи з Одеси йде через Київ. Тому транзит отримує транзит, а кияни отримають затори. Впродовж тижня ви побачите, що водії будуть знати, що в'їжджати до міста потрібно або до 7 ранку або приїжджати з 11", - наголосив Максим Бахматов, радник міського голови Києва.

Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози й на решті під'їздів до міста.