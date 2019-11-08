На 87-м году ушел из жизни легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Анатолий Крутиков. Информация о смерти появилась на сайте клуба.

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Известно, что он был чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. В 1960 году вместе со сборной СССР защитник выиграл чемпионат Европы.

После окончания карьеры футболиста Крутиков один сезон возглавлял "Спартак". Под его руководством команда единственный раз в истории вылетела из высшего дивизиона чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил нового тренера.