Умер легендарный защитник "Спартака" [ Редактировать ]
На 87-м году ушел из жизни легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Анатолий Крутиков. Информация о смерти появилась на сайте клуба.
Известно, что он был чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. В 1960 году вместе со сборной СССР защитник выиграл чемпионат Европы.
После окончания карьеры футболиста Крутиков один сезон возглавлял "Спартак". Под его руководством команда единственный раз в истории вылетела из высшего дивизиона чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил нового тренера.
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