Футбольный клуб Беларуси, города Солигорск "Шахтер" получил нового тренера. Им стал украинский тренер Юрий Вернидуб. Кроме того, помощником Вернидуба будут Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что солигорский "Шахтер" находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Беларуси. На 12 очков команда отстает от лидирующего "Динамо" из Бреста.

Однако, по определенным причинам, исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко.

Ранее сообщалось, что "Динамо" вылетело в Данию на матч с "Копенгагеном".