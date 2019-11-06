Футболист убил курицу во время матча [ Редактировать ]
Известный футболист, игрок хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время игры, сообщает 24sata.hr.
Известно, что на поле во время матча выбежали несколько птиц. Во время того, как спортсмен пытался выгнать их, одна курица сидела на поле и не уходила.
Затем футболист пнул ее и убил. За такой поступок игрок получил красную карточку.
"Поверьте, я сделал это не специально", - заявил Газдек. Также после матча отправил владельцу курицы письмо с извинениями и купил ему новую птицу.
Ранее сообщалось, что футболист получил страшную травму во время игры.
по теме
Арбитр остановила матч ради фото с Кака (видео)
Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 4:2
Украинская Премьер-лига: названо имя лучшего игрока (фото)
Полузащитника "Зари" Богдана Леднева признали лучшим игроком
Известный футболист оконфузился во время матча (видео)
Во время матча с "Аталантой" нападающий римского "Лацио" Чире Иммобиле потерпел неудачу
Игра в футбол обернулась для студента трагедией
В Одессе произошел трагический инцидент
"У него отказывает тело": дочь Марадоны шокировала признаниями о здоровье отца
Дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Джаннина написала несколько странных постов на странице в соцсетях