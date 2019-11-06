Известный футболист, игрок хорватского клуба "НК Еленград" Иван Газдек убил курицу во время игры, сообщает 24sata.hr.

Известно, что на поле во время матча выбежали несколько птиц. Во время того, как спортсмен пытался выгнать их, одна курица сидела на поле и не уходила.

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Затем футболист пнул ее и убил. За такой поступок игрок получил красную карточку.

"Поверьте, я сделал это не специально", - заявил Газдек. Также после матча отправил владельцу курицы письмо с извинениями и купил ему новую птицу.

Ранее сообщалось, что футболист получил страшную травму во время игры.