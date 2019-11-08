Через імпорт електроенергії з РФ, який став можливий через "поправку Геруса", довелось обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях. Про це заявив керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на прес-конференції 7 листопада.

"Ви запитали, якби не було імпорту, чи була б зупинка вітрових електростанцій. На той момент, я не пам’ятаю точно значення в цю конкретно годину, але як мінімум 500 мегават сукупно з Білорусі і Росії на цю 3 годину ранку поступало. До речі, там був графік більш-менш рівномірний, тому, думаю, під тисячу. Відповідно якби цього імпорту не було, то ця тисяча мегават вироблялася б українськими виробниками, і вони б не були розвантажені і, швидше за все, розвантажувати вітропарки в ці конкретні години не довелося б", - повідомив Ковальчук.

Нагадаємо, раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.

18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з жовтнем в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.