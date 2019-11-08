15-летняя девочка родила двойню в свой день рождения (видео) [ Редактировать ]
В Запорожье 15-летняя девочка в свой день рождения родила двойню. Об этом написала волонтер Злата Некрасова на своей старнице в Facebook.
"Двое мальчишек находятся в реанимации, один из них в тяжелом состоянии. Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. Это происходило при мне. Только что я купила необходимые медикаменты, но впереди очень долгое лечение, прошу откликнутся всех неравнодушных. У одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв легких", - написала волонтер.
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