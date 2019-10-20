В США суд приговорил к 20 годам тюрьмы 20-летнюю Мариссу Маури. Так, когда девушке было 22 года, по рекомендации она устроилась няней в семью, присматривать за 11-летним ребенком. Вместо этого, она совратила его и родила от него ребенка, сообщает издание Tampa Bay Times.

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Только через три года 11-летний мальчик рассказал матери, что стал жертвой насилия. Выяснилось, что он и является отцом ребенка.

Мать была потрясена и рассказала, что сейчас мальчику 17 лет и он сам отводит в школу своего ребенка и заботится о нем. Он не может больше проводить много времени с друзьями и встречаться с девушками, так как занят с малышом.

Марисса, отсидев срок в тюрьме, будет находиться еще десять лет на испытательном сроке. И пожизненно будет пребывать под наблюдением полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.