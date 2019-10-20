Няня совратила 11-летнего ребенка и родила от него (видео) [ Редактировать ]
В США суд приговорил к 20 годам тюрьмы 20-летнюю Мариссу Маури. Так, когда девушке было 22 года, по рекомендации она устроилась няней в семью, присматривать за 11-летним ребенком. Вместо этого, она совратила его и родила от него ребенка, сообщает издание Tampa Bay Times.
Только через три года 11-летний мальчик рассказал матери, что стал жертвой насилия. Выяснилось, что он и является отцом ребенка.
Мать была потрясена и рассказала, что сейчас мальчику 17 лет и он сам отводит в школу своего ребенка и заботится о нем. Он не может больше проводить много времени с друзьями и встречаться с девушками, так как занят с малышом.
Марисса, отсидев срок в тюрьме, будет находиться еще десять лет на испытательном сроке. И пожизненно будет пребывать под наблюдением полиции.
Ранее сообщалось, что в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
по теме
В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре
В Кривом Роге прохожие обнаружили труп мужчины
В песчаном карьере расстреляли мужчину в камуфляже
В Одесской области в песчаном карьере села Салаганы обнаружили труп мужчины с множеством ранений из огнестрельного оружия
Известный боксер после нокаута впал в кому и умер
После противостояния с Чарльзом Конвеллом умер американский боксер Патрик Дэй
Мощное стихийное бедствие "убило" более полсотни людей
В Японии из-за мощного тайфуна "Хагибис" погибли 77 человек
Жуткая авария автобуса унесла жизни 35 пассажиров
В транспортном средстве сгорели паломники