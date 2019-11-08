В Киеве на Заболотного произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "ДТП. Киев".

Известно, что грузовик с бетономешалкой наехал на автомобиль, за рулем которого находилась 21 - летняя девушка.

"Смертельное лобовое ДТП в Киеве на Заболотного: девушка на белом кроссовере и бетономешалка. Водитель скончалась мгновенно. На месте спасатели и полиция", - говорится в нем.

Пользователи сети выразили соболезнования семье пострадавшей и писали: "Еще такая молодая, жить и жить еще", "Соболезнования родным и близким", "Светлая память", "Как жаль, совсем молодая. Соболезную её родным(упокойся с миром".

Раньше сообщалось о том, что под Львовом произошло смертельное ДТП. А также под Запорожьем случилась жуткая авария.