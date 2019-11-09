Многие люди, которые следят за своей фигурой, после переедания тяжелой пищей устраивают себе разгрузочные дни. Эксперты рассказали, нужна ли действительно такая разгрузка для организма, или это все миф, которые придумали люди.

По мнению диетологов, разгрузочные дни не нужны - даже после застолья или переедания.

Когда мы весь день питаемся лишь яблоками\кефиром или даже водой, естественно, вес снизится. Однако, он вернется, как только вы начнете нормально питаться. Диетологи советуют после переедания просто начать есть правильно, как ни в чем не бывало, и главное, без всякого чувства вины.

Эксперты советуют просто увеличить свою активность, сделать тренировку более продуктивной. Тогда вы компенсируете свой профицит калорий.

Ранее сообщалось, какой чай полезнее других, а также какие сладости полезны для сердца.