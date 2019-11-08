Какие сладости полезны для сердца [ Редактировать ]
Сладкое, вопреки бытующему мнению о его вреде для организма, все таки имеет полезные свойства, от которых не стоит отказываться. Сладости могут быть полезными для терапии некоторых нарушений сердечно-сосудистой системы.
Еще в далеком прошло было замечено, что разные вкусы могут специфическим образом влиять на работу организма. Конкретно сладкий вкус способствует расширению сосудов, и потому к его помощи прибегают, как к подручному и вспомогательному средству при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности ишемической болезни сердца.
Ученые констатировали, что недостаток углеводов влечет за собой негативные изменения стенок сосудов - они становятся менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий.
Эксперты советуют употреблять в умеренном количестве натуральный мармелад, в составе которого присутствуют магний и калий - наиболее важные для хорошей работы сердца микроэлементы. Пектин в составе мармелада помогает быстро и эффективно выводить накопившиеся соли тяжелых металлов и плохой холестерин.
Кроме того, для сердца полезен шоколад. Люди, которые едят шоколад в умеренном количестве, понижают риск заполучить болезни сердца на 23%, - это показало исследование ученых из Мюнхенского университета.
Позитивное влияние шоколада на сердце, по словам исследователей, объясняется его насыщенностью флавоноидами. Эти вещества хорошо известны своей способностью при попадании в организм снижать проницаемость сосудов, делать их более гибкими и эластичными, а также приводить в норму кровяное давление и уравновешивать сердечный ритм.
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