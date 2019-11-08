Многие люди не представляют свой день без чашки горячего ароматного чая. Видов этого напитка существует множество. Медики рассказали, какой из них можно считать самым полезным для нашего организма.

Китайские ученые выяснили, что зеленый чай может использоваться для клеточной терапии, в ходе которой специфическое вещество активирует группу стволовых клеток, внедренных в организм.

Эксперты изучили свойства протокатеховой кислоты (PCA), которую организм вырабатывает при употреблении зеленого чая. Сначала исследователи получили эмбриональные клетки почек человека, изменяющих свою активность в ответ на присутствие PCA. Эти клетки вводили грызунам, которых затем поили зеленым чаем, в результате чего клетки активировались.

Читайте также Кому нельзя есть фундук

Ученым в ходе других исследований удалось использовать протокатеховую кислоту для улучшения работы системы редактирования определенных генов, однако при этом все равно возникают побочные замены в цепи других участков.

В случае же с зеленым чаем у мышей и обезьян, кроме прочего, активировались клетки, имплантированные в поджелудочную железу для лечения диабета. И побочных эффектов не было, например, таких как воспалительная реакция или увеличение количества лейкоцитов в крови.

Клеточная терапия используется в борьбе с наследственными заболеваниями и онкологией, а также против трудноизлечимых заболеваний - сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и аутоиммунных.

Ранее сообщалось, какие продукты чаще других вызывают отравление, а также как правильно пить молоко.