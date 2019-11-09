В Киеве мужчина до смерти забил сестру и скрылся [ Редактировать ]
В Киеве в Оболонском районе мужчина избил сестру до смерти. Так, происшествие случилось во время застолья, когда между родственниками вспыхнул конфликт. Когда злоумышленник понял, что женщина мертва, он спрятал окровавленные одежду и постель на лестничной площадке, а сам сбежал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Погибшей оказалась 34-летняя местная жительница. На теле погибшей эксперты обнаружили многочисленные ушибы и кровоизлияния. Как рассказали соседи, родственники регулярно употребляли спиртные напитки и между ними часто возникали конфликты.
Мужчина спрятал грязную одежду и постель на лестничной клетке этажом выше. Правоохранители разыскали злоумышленника - 36-летнего ранее судимого родного брата погибшей.
Фигуранта задержали, он сознался в содеянном. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления и избирают меру пресечения. Следственный отдел Оболонского управления полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что под Днепром мужчину забили насмерть стулом.
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