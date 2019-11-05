Под Днепром мужчину забили насмерть стулом [ Редактировать ]
В Днепропетровской области мужчину забили насмерть ножкой от стула. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
Известно, что между ранее судимым местным жителем и бывшим мужем его жены возникла ссора, во время которой последнего сильно избили ножкой от стула. После этого 36-летний мужчина оставил раненого соперника посреди улицы и ушел.
Позже мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его.
Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве водитель BMW насмерть сбил мужчину. А также под Полтавой трагически скончался мужчина.
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