В Днепропетровской области мужчину забили насмерть ножкой от стула. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.

Известно, что между ранее судимым местным жителем и бывшим мужем его жены возникла ссора, во время которой последнего сильно избили ножкой от стула. После этого 36-летний мужчина оставил раненого соперника посреди улицы и ушел.

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Позже мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти его.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве водитель BMW насмерть сбил мужчину. А также под Полтавой трагически скончался мужчина.