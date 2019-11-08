В Днепре подростки зверски избили мужчину [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в Днепре на футбольном поле, в районе проспекта Мира, трое парней избили 31-летнего мужчину. Остановились нападавшие только тогда, когда тот упал на землю без сознания, передает "Информатор".
Свидетели происшествия вызвали на место наряд полиции и медиков. К моменту приезда правоохранителей пострадавший уже пришел в себя. Мужчина указал, в какую сторону убежали злоумышленники.
У пострадавшего диагностировали внутреннее кровотечение и отбитую селезенку. Его госпитализировали.
Среди нападавших - подросток 16 лет, двое 17-летних юношей и 18-летний. По неподтвержденной информации, на мужчину они напали из-за того, что тот регулярно избивал своих детей. Решили его "проучить". В конечном итоге всех их доставили в Индустриальное отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее сообщалось, что в школе ребенка избили и закрыли в туалете, а также под Киевом банда напала на мужчину и угнала его авто.
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