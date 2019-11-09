Зеленский поручил Кабмину разработать стандарт новостей для СМИ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине, где предусмотреть стандарты новостей. Об этом говорится в указе президента №837/2019, обнародованном на сайте главы государства.
Так, до 31 декабря 2019 года Кабинету министров поручено разработать и внести на рассмотрение правительства законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, "предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей".
В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения. А также в законопроекте будет предусмотрен запрет физическим и юридическим лицам России владеть или финансировать медиа в Украине, а также усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.
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